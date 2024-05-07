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Учёные превратили бактерии в электростанции: новые белковые нити вырабатывают электричество из влаги воздуха

Учёные получили электричество из влаги в воздухе с помощью бактериальных "проводов"

1:12
Наука

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса разработали белковые нити, которые могут проводить и генерировать электричество из влажности воздуха, что открывает новые перспективы для создания экологически чистой энергии.

Учёные получили электричество из влаги в воздухе с помощью бактериальных "проводов"
Фото: en.wikipedia by Slimsdizz is licensed under Public Domain

Используя генетически модифицированные бактерии E. coli, команда во главе с Лоренцо Траваглини синтезировала специфический белок, который был преобразован в нанопроволоки. В структуру белка включена молекула гема, улучшающая его электрические свойства, позволяя электронам "прыгать" между молекулами при достаточно близком расположении, сообщает "Хайтек".

Эксперименты показали, что проводимость нитей значительно возрастает при добавлении гема, а эффективность генерации электричества увеличивается в условиях влажности от 20 до 30%.

Исследование находится на начальной стадии, но уже предвещает будущее, в котором такие технологии могут быть использованы для разработки экологически безопасных датчиков и биомедицинских устройств, а также микроскопических электростанций, которые помогут устойчивому развитию энергетики.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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