Учёные превратили бактерии в электростанции: новые белковые нити вырабатывают электричество из влаги воздуха

Учёные получили электричество из влаги в воздухе с помощью бактериальных "проводов"

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса разработали белковые нити, которые могут проводить и генерировать электричество из влажности воздуха, что открывает новые перспективы для создания экологически чистой энергии.

Фото: en.wikipedia by Slimsdizz is licensed under Public Domain

Используя генетически модифицированные бактерии E. coli, команда во главе с Лоренцо Траваглини синтезировала специфический белок, который был преобразован в нанопроволоки. В структуру белка включена молекула гема, улучшающая его электрические свойства, позволяя электронам "прыгать" между молекулами при достаточно близком расположении, сообщает "Хайтек".

Эксперименты показали, что проводимость нитей значительно возрастает при добавлении гема, а эффективность генерации электричества увеличивается в условиях влажности от 20 до 30%.

Исследование находится на начальной стадии, но уже предвещает будущее, в котором такие технологии могут быть использованы для разработки экологически безопасных датчиков и биомедицинских устройств, а также микроскопических электростанций, которые помогут устойчивому развитию энергетики.