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Стимулирует ли кайенский перец рост волос: научные исследования и возможные негативные побочные эффекты

Кайенский перец для роста волос: эффективность, риски и способ применения

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Кайенский перец становится все более популярным в мире красоты благодаря своим предполагаемым свойствам стимулировать рост волос. Давайте вместе с stylecraze.com узнаем, что говорит наука о эффективности и рисках использования этого продукта для улучшения состояния шевелюры.

Кайенский перец для роста волос: эффективность, риски и способ применения
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Польза кайенского перца для волос: что говорят исследования?

Капсаицин, основной активный компонент кайенского перца, показал свою эффективность в лечении очаговой алопеции, действуя как контактный сенсибилизатор. Также известно, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь при болезненных воспалительных состояниях кожи головы. Капсаицин стимулирует рост волос за счет активации валланоидных рецепторов в волосяных фолликулах и ингибирования вещества P (пептида). Кроме того, кайенский перец богат витаминами А, С и Е, а также фолиевой кислотой, которые известны своими благотворными свойствами для волос.

Риски использования кайенского перца

Содержащийся в кайенском перце капсаицин может вызвать ощущение жжения и раздражение кожи головы. Поэтому рекомендуется не использовать его в чистом виде, а смешивать с другими успокаивающими ингредиентами, такими как алоэ вера или масла.

Другие побочные эффекты могут включать аллергические реакции, сухость кожи головы и изменение цвета волос.

Способ использования кайенского перца для роста волос

Один из способов использования кайенского перца для стимуляции роста волос – это его сочетание с луковым соком и алоэ вера

Ингредиенты:

  • 2-3 столовые ложки молотого кайенского перца
  • 4-5 столовых ложек лукового сока
  • 1 столовая ложка алоэ вера (по желанию)

Процедура:

  1. Смешайте порошок кайенского перца, луковый сок и алоэ вера.
  2. Переложите смесь в банку и оставьте на солнце примерно на 6-8 часов.
  3. Вотрите смесь в волосы и кожу головы массажными движениями.
  4. Оставьте на 30-40 минут.
  5. Смойте теплой водой с шампунем.

Этот метод рекомендуется использовать два-три раза в неделю до достижения заметного роста волос.

В заключение, кайенский перец может быть эффективным средством для стимуляции роста волос, однако перед его использованием стоит учитывать возможные риски и консультироваться с врачом.

Маска для роста волос с красным перцем Как отрастить волосы DIY Cayenne pepper Hair Growth Mask
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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