Американский турист в тюрьме из-за магазина: как невинная ошибка привела к аресту

Американец случайно положил в багаж магазин и оказался в тюрьме с насильниками

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Американский турист из Индианы, 26-летний Майкл Аллан Грим, был арестован на островах Теркс и Кайкос в лето 2023 года. Отправляясь домой после семейного отпуска, в его багаже сотрудники аэропорта обнаружили магазин с 20 патронами калибра 9 мм.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of Agriculture is licensed under public domain

Несмотря на многомесячные попытки доказать свою невиновность в суде, Майкл провел в тюрьме шесть месяцев, после чего был освобожден досрочно за хорошее поведение. Его мать, Тереза Пфау, рассказала, что это был сложный период для семьи, так как Майкл сталкивался с угрозами от сокамерников. Она подчеркнула, что, несмотря на непреднамеренность его действий, он полностью признал свою ответственность за нарушение закона.