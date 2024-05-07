Почему кошка дерет мебель, а не когтеточку: причина совсем не в плохом характере

Эксперты дали ответ, почему кошка дерет мебель

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Люди, которые заводят мягких и мурчащих питомцев, часто признают, что их питомцы могут сбивать их с толку своим поведением.

Фото: openverse.org by wheany is licensed under CC BY 2.0.

Одним из самых необычных поведений, которое отмечают владельцы кошек, является их склонность царапать мебель, несмотря на наличие специальных когтеточек.

Мы попытались понять мотивацию животных в таких моментах.

Возможно, когтеточка была приобретена уже после того, как кошка успела оставить свои феромоны на мебели, что и стимулирует повторное поведение. Также возможно, что когтеточки, хоть и кажутся привлекательными, не подходят вашему питомцу или расположены неудачно.

Иногда владельцы замечают, что кошка начинает портить не только мебель, но и другие необычные предметы, не предназначенные для затачивания когтей, например, окна, шкафы, пластиковые контейнеры и даже мониторы. Это может быть признаком того, что кошке не хватает активности. Важно уделить внимание играм с питомцем.

Кроме того, если вы сразу же прекращаете свои дела и спешите спасать предмет от кошачьих лап, питомец может использовать это как способ привлечь ваше внимание, которого ему не хватает.