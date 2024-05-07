Почему кошка дерет мебель, а не когтеточку: причина совсем не в плохом характере

Люди, которые заводят мягких и мурчащих питомцев, часто признают, что их питомцы могут сбивать их с толку своим поведением.
Одним из самых необычных поведений, которое отмечают владельцы кошек, является их склонность царапать мебель, несмотря на наличие специальных когтеточек.
Мы попытались понять мотивацию животных в таких моментах.
Возможно, когтеточка была приобретена уже после того, как кошка успела оставить свои феромоны на мебели, что и стимулирует повторное поведение. Также возможно, что когтеточки, хоть и кажутся привлекательными, не подходят вашему питомцу или расположены неудачно.
Иногда владельцы замечают, что кошка начинает портить не только мебель, но и другие необычные предметы, не предназначенные для затачивания когтей, например, окна, шкафы, пластиковые контейнеры и даже мониторы. Это может быть признаком того, что кошке не хватает активности. Важно уделить внимание играм с питомцем.
Кроме того, если вы сразу же прекращаете свои дела и спешите спасать предмет от кошачьих лап, питомец может использовать это как способ привлечь ваше внимание, которого ему не хватает.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.