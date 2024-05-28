Врач Раджабова: главной причиной возникновения меланомы является ультрафиолетовое излучение, заболевание может спровоцировать даже солярий

Россиянам рассказали, что главная причина меланомы — ультрафиолетовое излучение

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В большинстве случаев заболевания раком нельзя определить какую-то одну причину, которая его вызвала. Меланома в этом плане — исключение.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Главной причиной возникновения этой болезни считают ультрафиолетовое излучение. Наиболее опасными являются солнечные ожоги с образованием пузырей. Спровоцировать меланому может также загар в солярии, сообщила заведующая отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова.

"Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии, например, самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тыс. (для сравнения, в России этот показатель в 2022 г. — 8,23%)”, — рассказала она.

В России чаще всего заболевание меланомой регистрируется в Южном и Приволжском округах. При этом для возникновения этого заболевания имеет значение "доза" ультрафиолетового излучения. Травматизация кожи загаром и ожоги только запускают процесс. Более того, болезнь может возникнуть даже на участках тела, которые недоступны для солнечных лучей, например, на подошве или под ногтём, пишет сайт aif.ru.