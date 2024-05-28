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Врач Раджабова: главной причиной возникновения меланомы является ультрафиолетовое излучение, заболевание может спровоцировать даже солярий

Россиянам рассказали, что главная причина меланомы — ультрафиолетовое излучение

1:28
Здоровье

В большинстве случаев заболевания раком нельзя определить какую-то одну причину, которая его вызвала. Меланома в этом плане — исключение.

Россиянам рассказали, что главная причина меланомы — ультрафиолетовое излучение
Фото: unsplash.com by Tomas Salas is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Главной причиной возникновения этой болезни считают ультрафиолетовое излучение. Наиболее опасными являются солнечные ожоги с образованием пузырей. Спровоцировать меланому может также загар в солярии, сообщила заведующая отделением НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, доктор медицинских наук Замира Раджабова.

"Наиболее опасно ультрафиолетовое излучение в странах с тонким озоновым слоем — в Австралии и Новой Зеландии. В Австралии, например, самая высокая заболеваемость меланомой кожи — около 40 случаев на 100 тыс. (для сравнения, в России этот показатель в 2022 г. — 8,23%)”, — рассказала она.

В России чаще всего заболевание меланомой регистрируется в Южном и Приволжском округах. При этом для возникновения этого заболевания имеет значение "доза" ультрафиолетового излучения. Травматизация кожи загаром и ожоги только запускают процесс. Более того, болезнь может возникнуть даже на участках тела, которые недоступны для солнечных лучей, например, на подошве или под ногтём, пишет сайт aif.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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