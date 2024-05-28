Ордер на арест Нетаньяху: почему в шоке даже его противники?

Международный Уголовный Суд, рассмотрев иск ряда стран к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, признал их основательными и выдал ордер на арест. Аналогичные выписаны и на целый ряд израильских политиков. Им вменяются военные преступления против мирного населения, геноцид.

Почему от этого решения в шоке даже противники Нетаньяху? Почему МУС выдал ордер на арест и ждать ли арест Нетаньяху? Об этом рассказал в программе "Непонятный Израиль" Юрий Бочаров — кандидат политических наук, политолог, политтехнолог, член союза журналистов.