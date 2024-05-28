"Она видела, как я плачу": Света Светикова раскрыла, кто помог ей бежать из отношений с Чадовым

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Светикова вспомнила о помощи Навки в разрыве отношений с Чадовым

1:27
Шоу-бизнес

Певица Светлана Светикова в беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-шоу FAMETIME TV призналась, что во время расставания с актёром Андреем Чадовым получила поддержку от фигуристки Татьяны Навки.

Светикова вспомнила о помощи Навки в разрыве отношений с Чадовым
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Светлана Светикова пять лет встречалась с артистом Андреем Чадовым, однако их отношения были непростыми и напоминали "эмоциональные качели". В период, когда роман практически подходил к концу певица принимала участие в проекте "Ледниковый период", где все видели её постоянные слёзы.

Артистка отмечает, что именно олимпийская чемпионка Татьяна Навка подтолкнула её к окончательному разрыву отношений с возлюбленным.

"Таня видела, как мне тяжело с Андреем. Она видела, как я плачу, это все видели. Я на площадку, например, не могла выйти, если плакала, у меня сердце разрывалось. И она сказала мне однажды: "Если ты в течение недели не уйдешь, я лично приеду и тебя заберу". И только она это сказала — через несколько дней я ушла", — поделилась Светлана Светикова.

На проекте "Ледниковый период" артистка встретила своего будущего мужа, фигуриста-акробата Алексея Полищука, с которым воспитывает двоих сыновей — Милана и Кристиана.

Ранее актриса Екатерина Климова призналась, что вкус к жизни вернулся только после взросления детей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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