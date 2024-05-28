Известный российский поэт рассказал, как Алла Пугачёва устраняла конкурентов

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Поэт Маленко заявил, что Алла Пугачёва "убивала всех птиц, которые пели похоже"

1:12
Шоу-бизнес

Поэт и общественный деятель Влад Маленко в беседе с "АиФ" заявил, что советская певица Алла Пугачёва в роли администратора своего таланта всего убивала тех птиц, которые начинали петь похоже.

Поэт Маленко заявил, что Алла Пугачёва "убивала всех птиц, которые пели похоже"
Фото: youtube.com by канал Алла Пугачева is licensed under public domain

По его словам, у артистки много ипостасей, поэтому её стоит рассматривать с разных сторон. Она была и талантливой певицей с прекрасным чутьём на слова и музыку, и жёстким администратором, ограждающим своё творчество.

Ей удалось собрать вокруг себя людей в определённую структуру, поэтому даже сейчас, после того, как она уехала из России, ей продолжают посвящать оды и отвешивать различные эпитеты.

"Пугачева и сегодня не та, которой была ранее. Поэтому нам надо спокойно относиться к тому, что Пугачёва давно не Пугачёва. Я уже не говорю про её нынешние вокальные данные. Голосовой аппарат артиста — это тоже зона его ответственности, святая", — резюмировал поэт.

Ранее стало известно, что продюсер "Адской кухни" отказался от совместного бизнеса с Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ).

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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