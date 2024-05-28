Фигуристая Клава Кока назвала свой максимальный вес

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Певица Клава Кока связала отсутствие лишнего веса с генетикой

0:58
Шоу-бизнес

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в YouTube-шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой призналась, что ей повезло с генетикой.

Певица Клава Кока связала отсутствие лишнего веса с генетикой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Клавы Коки в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка пояснила, что занимается спортом и следит за питанием, однако во многом она не склонна набирать лишний вес из-за генетической предрасположенности. При этом если она всё-таки прибавляет несколько килограммов, то поклонники тут же подозревают её в беременности.

"У всех разные конституции. Мне просто повезло. Есть те, кто постоянно следят за питанием и в зал ходят каждый день, и все равно они набирают. У меня такого нет. Может быть, потому что я много двигаюсь, много думаю", — отметила певица.

Клава Кока пояснила, что за всю жизнь не весила больше 57 килограммов.

Ранее поэт Влад Маленко высказался по поводу уехавшей из России Аллы Пугачёвой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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