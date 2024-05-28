Фигуристая Клава Кока назвала свой максимальный вес

Певица Клава Кока связала отсутствие лишнего веса с генетикой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) в YouTube-шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой призналась, что ей повезло с генетикой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Клавы Коки в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка пояснила, что занимается спортом и следит за питанием, однако во многом она не склонна набирать лишний вес из-за генетической предрасположенности. При этом если она всё-таки прибавляет несколько килограммов, то поклонники тут же подозревают её в беременности.

"У всех разные конституции. Мне просто повезло. Есть те, кто постоянно следят за питанием и в зал ходят каждый день, и все равно они набирают. У меня такого нет. Может быть, потому что я много двигаюсь, много думаю", — отметила певица.

Клава Кока пояснила, что за всю жизнь не весила больше 57 килограммов.

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