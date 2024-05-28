В Госдуме обещали за полгода научить "Алису" правильным ответам о принадлежности Донбасса

Депутат Матвейчев: отказ "Алисы" отвечать про Донбасс вызван опасениями санкций

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Опасениями "Яндекса" попасть под санкции объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отказ "Алисы" отвечать на вопрос о принадлежности Донбасса.

Фото: Freepik by freepik is licensed under CC0

Об уходе умной колонки от политических вопросов сообщил ранее глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. "Алиса" не ответила ему, чей Донбасс.

Её производитель "Яндекс" — пока ещё международная компания, которая может столкнуться с санкциями, напомнил Матвейчев изданию NewsInfo.Ru. Поэтому создатели умной колонки избегают загружать в неё информацию, которая может быть негативно воспринята на Западе.

"Они это не загружают, поскольку "Яндекс" претендовал на то, чтобы стать крупной международной компанией, боялся попасть под всевозможные санкции и прочее, — пояснил депутат. — Сейчас проходит сделка по покупке "Яндекса". Сначала была частичная покупка. Насколько я понимаю, сейчас все остатки "Яндекса" перекупаются. Происходит перелокализация компании из Голландии, из Казахстана под российскую юрисдикцию".

Информационная политика компании изменится по завершении этих процедур, заверил он. "Поэтому в ближайшей перспективе — полгода, год — мы увидим обновлённые сервисы "Алисы" и так далее", — выразил надежду Матвейчев.

Народный избранник вспомнил, насколько антироссийским, по его мнению, был топ новостей Яндекса ещё пару лет назад — он даже скриншоты делал.

"Сейчас, слава богу, уже этого нет. Прогресс очень серьёзный в "Яндексе". Подождём обозначенные полгода, я думаю, что всё вполне наладится", — заключил парламентарий.