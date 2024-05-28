В Госдуме обещали за полгода научить "Алису" правильным ответам о принадлежности Донбасса

Опасениями "Яндекса" попасть под санкции объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отказ "Алисы" отвечать на вопрос о принадлежности Донбасса.
Об уходе умной колонки от политических вопросов сообщил ранее глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. "Алиса" не ответила ему, чей Донбасс.
Её производитель "Яндекс" — пока ещё международная компания, которая может столкнуться с санкциями, напомнил Матвейчев изданию NewsInfo.Ru. Поэтому создатели умной колонки избегают загружать в неё информацию, которая может быть негативно воспринята на Западе.
"Они это не загружают, поскольку "Яндекс" претендовал на то, чтобы стать крупной международной компанией, боялся попасть под всевозможные санкции и прочее, — пояснил депутат. — Сейчас проходит сделка по покупке "Яндекса". Сначала была частичная покупка. Насколько я понимаю, сейчас все остатки "Яндекса" перекупаются. Происходит перелокализация компании из Голландии, из Казахстана под российскую юрисдикцию".
Информационная политика компании изменится по завершении этих процедур, заверил он. "Поэтому в ближайшей перспективе — полгода, год — мы увидим обновлённые сервисы "Алисы" и так далее", — выразил надежду Матвейчев.
Народный избранник вспомнил, насколько антироссийским, по его мнению, был топ новостей Яндекса ещё пару лет назад — он даже скриншоты делал.
"Сейчас, слава богу, уже этого нет. Прогресс очень серьёзный в "Яндексе". Подождём обозначенные полгода, я думаю, что всё вполне наладится", — заключил парламентарий.
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