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Голландец про русских бабушек: от будущих до борцов со сквозняками

Голландец перечислил типы русских бабушек

1:12
Туризм

Живущий в России блогер из Голландии поделился своими наблюдениями о различных типах русских бабушек и их значимой роли в семье. Он выразил свои мысли в своем личном блоге с названием "Голландец в России" на платформе "Дзен".

Голландец перечислил типы русских бабушек
Фото: flickr.com by Comrade King from Greater Copenhagen Region, Denmark, Scandinavia. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно его мнению, первый тип бабушек — это "будущие бабушки", которые с нетерпением ждут появления внуков и часто напоминают об этом своим детям. Второй тип — "мамы для своих внуков", которые готовы отдать все, чтобы помочь своим дочерям с новорожденными. Они готовы взять отпуск, оставить все свои дела, даже приехать из другого города, чтобы помочь своим внукам.

Еще один тип бабушек в России, по мнению блогера, — это "борцы со сквозняками". Они всегда следят, чтобы их внуки были тепло одеты, даже если это значит, что ребенок должен носить шапку даже в теплую погоду. В списке также упоминаются "бабушки-доктора", "бабушки-кормилицы" и "бабушки-дачницы".

Кроме того, ранее этот же блогер путешествовал по Карелии на поезде "Рускеальский экспресс" в ретро стиле и описал его как "самый красивый, что он видел".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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