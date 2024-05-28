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Хирург Ефетов: разработанный способ лечения геморроя отличается бережным воздействием и снизил риск послеоперационного кровотечения почти на 100%

В России появился инновационный и бесконтактный метод лечения геморроя

1:04
Здоровье

Хирурги Сеченовского Университета разработали инновационный метод лечения геморроя.

В России появился инновационный и бесконтактный метод лечения геморроя
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

Во время бесконтактной операции используется газ аргон. Время реабилитации уменьшилось в разы. При этом боли часть пациентов совсем не ощущает. Сделано уже около сорока таких операций.

Этот способ разработали хирург, онколог Сергей Ефетов, врачи Денис Хлусов и Анна Реброва, совместно с заместителем директора по диагностической работе Института клинической морфологии и цифровой патологии доцент, к.м.н. Ниной Парамоновой.

"Разработанный нами способ отличается бережным воздействием, так как рассечение тканей происходит с помощью электроэнергии, в потоке аргона. Аргоноплазменная коагуляция запаивает сосуды после удаления геморроидального узла, что снижает риск послеоперационного кровотечения почти на 100%. В методике мы объединили несколько приёмов лечения", — рассказал Сергей Ефетов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Загрядский Евгений
Врач-колопроктолог
Специалист Чуйко Григорий
Осуществляет лечение проктологических заболеваний и патологий, проводит эндоскопические обследования и манипуляции, склерозирование вен и звездочек, флебэктомии, эндоскопические диссекции перфорантных вен
Специалист Корняк Борис
Владеет всеми видами консервативного и малоинвазивного лечения проктологических заболеваний, в том числе радиоволновой коагуляцией, склеротерапией и дезартеризацией геморроидальных узлов аппаратом HAL-Doppler.
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