Хирург Ефетов: разработанный способ лечения геморроя отличается бережным воздействием и снизил риск послеоперационного кровотечения почти на 100%

Хирурги Сеченовского Университета разработали инновационный метод лечения геморроя.
Во время бесконтактной операции используется газ аргон. Время реабилитации уменьшилось в разы. При этом боли часть пациентов совсем не ощущает. Сделано уже около сорока таких операций.
Этот способ разработали хирург, онколог Сергей Ефетов, врачи Денис Хлусов и Анна Реброва, совместно с заместителем директора по диагностической работе Института клинической морфологии и цифровой патологии доцент, к.м.н. Ниной Парамоновой.
"Разработанный нами способ отличается бережным воздействием, так как рассечение тканей происходит с помощью электроэнергии, в потоке аргона. Аргоноплазменная коагуляция запаивает сосуды после удаления геморроидального узла, что снижает риск послеоперационного кровотечения почти на 100%. В методике мы объединили несколько приёмов лечения", — рассказал Сергей Ефетов.
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