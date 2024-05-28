"Заплатила больше миллиона рублей": Лерчек в изнеможённом виде обратилась к поклонникам

Блогерша Лерчек рассказала поклонникам об ухудшении самочувствия

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала в блоге о недомогании на фоне переутомления или возможного отравления.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Многодетная мать рассказала, что утром у нее было предобморочное состояние, а сама она чудом избежала падения.

"Я проснулась с утра, пошла умываться и вдруг поняла, что я начала падать в обморок. У меня потемнело в глазах… звездочки, озноб, испарина и в ушах зззз… Я сразу легла на пол. Мы уже хотели с мамой скорую вызывать", — поделилась подробностями Валерия.

По результатам осмотра врача, ей диагностировали переутомление, а также зафиксировали возможное отравление. При этом внезапные проблемы со здоровьем нарушили рабочие планы блогерши.

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