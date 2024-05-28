46-летняя Екатерина Климова рассказала, что потеряла вкус к жизни после рождения четверых детей

Актриса Климова приобрела вкус к жизни после взросления детей

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова в интервью журналу Hello! призналась, что с взрослением детей к ней вернулся и вкус к жизни.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Екатерины Климовой в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что матери чаще всего занимаются решением не собственных вопросов и удовлетворением своих нужд, а посвящают всё время и внимание детям.

"А сейчас они выросли, и я поняла, что у меня появилось время. Так кайфую! Даже просто бесцельная прогулка нравится. Просто выйти погулять не с коляской и не по работе, а для себя", — поделилась Климова.

И сейчас ей бы хотелось делать что-то руками, но всё равно приходится увлекаться хобби детей, так как она отводит их на секции.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трёх мужей — старшую дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко и дочь Беллу от артиста Гелы Месхи.

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