46-летняя Екатерина Климова рассказала, что потеряла вкус к жизни после рождения четверых детей

Актриса Екатерина Климова в интервью журналу Hello! призналась, что с взрослением детей к ней вернулся и вкус к жизни.
Она отметила, что матери чаще всего занимаются решением не собственных вопросов и удовлетворением своих нужд, а посвящают всё время и внимание детям.
"А сейчас они выросли, и я поняла, что у меня появилось время. Так кайфую! Даже просто бесцельная прогулка нравится. Просто выйти погулять не с коляской и не по работе, а для себя", — поделилась Климова.
И сейчас ей бы хотелось делать что-то руками, но всё равно приходится увлекаться хобби детей, так как она отводит их на секции.
Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трёх мужей — старшую дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея от актера Игоря Петренко и дочь Беллу от артиста Гелы Месхи.
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