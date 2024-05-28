Сервисмен рассказал, какие три китайские машины в России дешевле всего в техобслуживании

Haval, Chery и Geely оказались самыми дешёвыми в обслуживании "китайцами"

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В первом квартале 2024 года Китай поставил в Россию на треть больше легковых автомобилей, чем в том же периоде 2023 года. Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал "Российской газете", какие модели из КНР обходятся российским автовладельцам дешевле всего в плане обслуживания.

"Максимально выгодными в вопросах обслуживания в 2024 году на российском рынке остаются такие китайские автомобили, как Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Первые три технических обслуживания у владельцев этих машин обходятся около 33 500, 40 000 и 45 000 рублей соответственно.", — заявил он.

По словам эксперта, львиную долю расходов занимает стоимость деталей и расходников. При этом, несмотря на подорожание китайских запчастей на 17% в прошлом году, они все равно являются более доступными для россиян, чем европейские, японские и корейские комплектующие.

Носко отметил, что многие дилеры предоставляют автовладельцам специальные предложения, чтобы те могли сэкономить на техобслуживании своих машин.

Тем временем правительство пытается решить проблему с поставками запчастей, разрешив страховщикам при ремонте по ОСАГО устанавливать на автомобили б/у запчасти. Опрос ОНФ "Защита прав автомобилистов" показал, что большинство водителей одобряют эту меру для автомобилей старше 10 лет.