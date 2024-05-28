Июнь — лучшее время для созерцания серебристых облаков в средних широтах

Московский планетарий посоветовал наблюдение серебристых облаков в июне

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Июнь — лучшее время для наблюдения серебристых облаков в средних широтах, сообщает Московский планетарий в своём очередном астрономическом прогнозе на месяц.

Фото: Wikimedia Commons by Nerush Vladimir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Наступающий месяц наименее благоприятен для астрономов — сложно что-то увидеть короткими ночами, когда Солнце, не опускаясь глубоко за горизонт, подсвечивает небо. В высоких широтах — белые ночи, ещё севернее день вообще не заканчивается.

"В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба — это Солнце и Луна, а иногда Венера", — сказано в прогнозе.

Зато будет больше шансов увидеть сравнительно редкое явление — серебристые облака. "Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня", — уточнили в планетарии.

Кроме того, напомнили там, Солнце тоже весьма интересно как объект наблюдений. "Наблюдения пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить в телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом (если пятна достаточно крупные)", — заключается в сообщении.

Серебристые облака