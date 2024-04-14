Новый Тренд: россияне массово покупают дачные участки в 2024 году

Спрос на дачи в России подскочил почти на треть перед лета

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В текущем году интерес россиян к покупке дачных участков резко возрос и достиг неслыханного уровня — спрос увеличился на 31% по сравнению с предыдущим годом, сообщает компания "Этажи".

Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

По словам руководителя центра загородной недвижимости компании "Этажи" Антона Саукова, в начале года наблюдался взрывной рост интереса к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства, но с апреля ситуация резко изменилась, и спрос на приобретение дач и участков в садовых товариществах вырос значительно. Особенно высокий спрос был замечен вблизи крупных городов, где самые доступные по цене предложения были раскуплены буквально за несколько дней.

Основными причинами такого роста дачной активности, по мнению эксперта, стали нехватка предложений в сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) и возможность приобретения загородных объектов по льготным ипотечным программам. Среди основных категорий покупателей выделяются семьи с детьми, частные инвесторы и те, кто рассматривает строительство загородных домов как альтернативу городским квартирам.

По наблюдениям эксперта, в первую очередь раскупаются самые доступные по цене предложения, включая участки, требующие ремонта или сноса старых построек. Это привело к росту средней стоимости дач в некоторых популярных направлениях на 1,5-2 раза за год, так как бюджетные варианты были распроданы. Часть из этих участков, по утверждению эксперта, приобрели инвесторы, которые теперь перепродают их с наценкой 25-30%.

Сауков заключает, что пик спроса на загородную недвижимость в 2023 году еще не пройден и может увеличиться на 15-20%. Этому способствует риск ограничения льготных ипотечных программ, которые в настоящее время предоставляют возможность приобретения дач по низким ставкам, а также взятия кредитов на строительство частных домов.

Это произошло после перехода рынка вторичного жилья в России к стагнации.