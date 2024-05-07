Люксовый подарок от звезды футбола: сколько стоит Porsche, которым муж встретил Истомину из роддома

Карина Истомина раскрыла стоимость Porsche, подаренного ей Федором Смоловым

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Карина Истомина, известная блогерша и диджей, в интервью Ксении Собчак раскрыла цену автомобиля Porsche Cayenne, который ей подарил её муж, футболист Федор Смолов.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот черный Porsche с красным кожаным салоном стоит 15 миллионов рублей. Смолов встретил Истомину на этом автомобиле из роддома после рождения их дочери.

Пара поженилась в начале июня 2023 года, что было отмечено публикацией фотографий с обручальными кольцами в социальных сетях.