Люксовый подарок от звезды футбола: сколько стоит Porsche, которым муж встретил Истомину из роддома

Карина Истомина, известная блогерша и диджей, в интервью Ксении Собчак раскрыла цену автомобиля Porsche Cayenne, который ей подарил её муж, футболист Федор Смолов.
Этот черный Porsche с красным кожаным салоном стоит 15 миллионов рублей. Смолов встретил Истомину на этом автомобиле из роддома после рождения их дочери.
Пара поженилась в начале июня 2023 года, что было отмечено публикацией фотографий с обручальными кольцами в социальных сетях.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.