Космические убийцы: ученые определили список метеоритов, способных уничтожить нашу планету

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Ученые назвали метеориты, которые способны разрушить Землю

1:37
Наука

Иногда в интернете появляются сообщения о приближении к Земле потенциально опасных астероидов, но они обычно проходят мимо планеты на большом расстоянии.

Ученые назвали метеориты, которые способны разрушить Землю
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Российский ученый Анатолий Петрукович поделился своим мнением о том, существует ли реальная опасность столкновения с крупными объектами.

Как история показывает, временами метеориты могут попадать на поверхность Земли.

Потенциально серьезные последствия для нашей планеты могут возникнуть при столкновении с объектом размером в километр. Однако такие события происходят примерно раз в сто лет.

Большие космические тела, такие как тунгусский метеорит, сталкиваются с Землей примерно раз в сто лет и могут вызвать разрушения.

Согласно словам директора Института космических исследований РАН, члена-корреспондента РАН Анатолия Петруковича, катастрофическое воздействие на планету из-за астероидов происходит приблизительно раз в миллион лет.

Однако приближение объектов такого размера можно предсказать заранее, поскольку они видны издалека, и риск их столкновения с Землей можно оценить.

Что касается таких явлений, как падение челябинского метеорита в 2013 году, они происходят каждый год несколько раз. Чаще всего они упадают в океаны, так как водные просторы занимают большую часть поверхности Земли.

Предсказать падение таких небольших объектов можно всего за несколько часов, но это не всегда возможно, особенно если они приближаются со стороны Солнца.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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