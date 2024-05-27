Не выбрасывайте испортившиеся молочные продукты: что можно из них сделать

Что можно сделать с испортившимися молочными продуктами?

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас по какой-то причине молочные продукты испортились, не стоит отчаиваться. Вместо того, чтобы выбрасывать их, можно найти способы использования их в приготовлении других блюд.

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Один из способов — переработка молока в кефир или простоквашу. Для этого нужно приобрести специальную закваску, которую следует смешать с нагретым прокисшим молоком. Помните, что перед добавлением закваски молоко должно быть нагрето, но не доведено до кипения. Затем следуйте инструкциям на упаковке для процесса брожения. Таким образом, вы сможете восстановить молочный продукт и получить свежий кефир или простоквашу.

Если молоко или кефир начали скисать и образовывать сыворотку, можно использовать их для приготовления творога. Для этого греем молоко или кефир до небольшого нагрева, чтобы хлопья творога отделились от сыворотки. Затем содержимое следует переложить на дуршлаг, предварительно покрытый марлей. Свяжите марлю и повесьте её над раковиной, чтобы стекла остаточную сыворотку. Оставшаяся масса будет творогом, который можно использовать в других рецептах.

Кроме того, если у вас есть скисшее молоко и немного просроченного кефира, можно использовать их для приготовления блинов. Добавьте эти молочные продукты в тесто для блинов и приготовьте их как обычно.

Помните, что при использовании испорченных молочных продуктов следует быть внимательными и убедиться в их безопасности для употребления. Если продукт имеет сильный запах или показывает другие признаки порчи, лучше от него отказаться.