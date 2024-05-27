Стало известно, почему Махачев будет драться с Порье в стойке

Глава RCC Клименко: Ислам Махачев в бое с Порье будет работать в стойке

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Глава RCC Николай Клименко высказал мнение на счет предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и бойца из США Дастина Порье. Они подерутся в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) на турнире UFC 302.

Фото: flickr.com by Eric Langley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Встреча станет главным событием спортивного шоу.

"Думаю, что победит Махачев: он уверенно защищает титулы, он хорошо работает в смешанном режиме. Мне кажется, что Ислам будет работать в стойке, потому что, если будет работа в партере — создаётся опасность в бою с Порье", — приводит "Чемпионат" слова Клименко.

Он отметил, что соперник Махачева — боец высокого уровня. Ислам же знает о его проблемах в стойке и будет работать с ним в этом направлении. Ему будет необходимо держать пояс.