Аналитик Наталья Ващелюк рассказывает, почему сейчас выгодно покупать иностранную валюту

Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк выразила мнение, что текущие котировки на рынке представляют собой благоприятную возможность для осуществления покупок иностранной валюты, сообщает финансовый маркетплейс "Банки.ру".
Она рекомендовала придерживаться стратегии диверсификации при формировании портфеля инвестиций. В частности, она подчеркнула важность разделения капитала между иностранной валютой и рублевыми финансовыми инструментами.
По мнению эксперта, на сегодняшний день на российском рынке представлено достаточное количество валютных инструментов. Некоторые из наиболее подходящих для инвестирования на уровне розничного инвестора, по её словам, включают замещающие облигации и соответствующие фонды.
Она также рекомендует обратить внимание на юаневые облигации и фонды на их базе, а также на золото, которое также доступно для инвестирования в иностранной валюте.
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