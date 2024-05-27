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Сельские объекты в Курганской области: РЕСО-Гарантия выплатила 9,3 млн рублей пострадавшим от наводнений

РЕСО-Гарантия выплатила 9,3 млн рублей за подтопленные объекты в Кургане

1:16
Страхование

46 клиентов из Курганской области уже получили полное страховое возмещение от компании РЕСО-Гарантия. Общая сумма выплат составила около 9,3 миллионов рублей.

РЕСО-Гарантия выплатила 9,3 млн рублей за подтопленные объекты в Кургане
Фото: pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Пострадавшие объекты в основном представляли из себя сельские постройки с невысокой страховой стоимостью. Затопления произошли в девяти населенных пунктах региона и в 18 садовых некоммерческих товариществах.

Филиал РЕСО-Гарантия в Кургане получил в общей сложности 166 обращений от застрахованных, чьи дома пострадали от наводнения, которое случилось в середине апреля и стало одним из самых масштабных за последние годы.

После спада воды и возможности доступа к месту происшествия независимые эксперты начали осмотр застрахованного имущества. К настоящему моменту было проведено осмотрено 148 объектов.

РЕСО-Гарантия применяет упрощённую процедуру выплат в регионе, разработанную для регионов, пострадавших от весенних наводнений (включая Оренбург и Тюмень), что позволяет подавать заявления о страховом случае без необходимости предоставления справок из МСЧ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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