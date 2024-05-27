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По каким причинам может плохо плодоносить крыжовник

Вот из-за чего ягод на крыжовнике меньше

2:19
Садоводство » Деревья и кустарники

Крыжовник - это популярный кустарник, который выращивается во многих странах мира. Его ягоды обладают приятным вкусом и богатым составом, поэтому крыжовник часто используется в кулинарии и медицине. Однако, несмотря на все его полезные свойства, иногда кустарник может плохо плодоносить. Давайте разберёмся, по каким причинам это может происходить.

Вот из-за чего ягод на крыжовнике меньше
Фото: commons.wikimedia.org by Przemek P is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первая и, пожалуй, самая распространенная причина - это неправильный уход за крыжовником. Как и любое другое растение, он нуждается в определенных условиях для нормального роста и развития. Недостаток влаги, неправильное подкормление, неправильная обрезка - все это может негативно сказаться на плодоношении крыжовника. Поэтому, если вы заметили, что ваш кустарник не приносит достаточное количество ягод, стоит обратить внимание на его уход и, при необходимости, скорректировать его.

Ещё одна причина, по которой крыжовник может плохо плодоносить - это недостаток опыления. Кустарник является самоопыляемым растением, то есть для опыления ему необходимо только одно растение. Однако, если вокруг нет других кустарников, то опыление может быть недостаточным, что приведет к уменьшению урожая. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется высаживать несколько кустарников рядом друг с другом.

Также, плохое плодоношение крыжовника может быть связано с заболеваниями и вредителями. Например, мучнистая роса, серая плесень или антракноз могут негативно влиять на рост и развитие кустарника, что приведет к уменьшению урожая. Поэтому важно следить за состоянием растения и при необходимости принимать меры по борьбе с вредителями и болезнями.

Наконец, одной из причин плохого плодоношения крыжовника может быть его возраст. Кустарник достигает пика плодоношения в возрасте 3-4 лет, а затем его плодоношение начинает постепенно снижаться. Поэтому, если ваш крыжовник уже достиг этого возраста, то не стоит ожидать большого урожая. Лучше всего высаживать новые кустарники каждые 3-4 года, чтобы иметь постоянный и богатый урожай.

Так плодоносит крыжовник
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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