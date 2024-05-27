Chery снизила цену и урезала опции в новой версии седана Arrizo 8

Chery представила новую базовую версию седана Arrizo 8: что изменилось

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Компания Chery представила новую базовую версию седана Arrizo 8 под названием Comfort, которая отличается более доступной ценой от 2,8 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако, снижение цены сопровождается уменьшением мощности силового агрегата до 150 л. с. и лишением опций, таких как передние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль и системы безопасности.

Несмотря на это, новая версия все еще предлагает неплохие технические характеристики и является доступным вариантом для покупателей.