Chery снизила цену и урезала опции в новой версии седана Arrizo 8

Компания Chery представила новую базовую версию седана Arrizo 8 под названием Comfort, которая отличается более доступной ценой от 2,8 млн рублей.
Однако, снижение цены сопровождается уменьшением мощности силового агрегата до 150 л. с. и лишением опций, таких как передние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль и системы безопасности.
Несмотря на это, новая версия все еще предлагает неплохие технические характеристики и является доступным вариантом для покупателей.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.