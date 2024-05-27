"От него остался один носок": Пригожин прокомментировал побег рэпера VACÍO

Рэпер VACÍO, настоящее имя которого Николай Васильев, сбежал из России в США через Армению с помощью "третьих лиц". Первоначально он планировал служить в армии и даже прошёл недельный подготовительный курс, но вскоре понял, что военная служба не для него.
"Он забрал свой член и уехал за границу. От него остался один носок. Мальчик, не умеющий отвечать за свои слова", — так прокомментировал побег рэпера Иосиф Пригожин.
Васильев решил сосредоточиться на музыкальной карьере и, уехав из России, собирается отказаться от российского гражданства.
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