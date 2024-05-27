"От него остался один носок": Пригожин прокомментировал побег рэпера VACÍO

Скандальный побег: рэпер VACÍO оставил Россию и кинул лейбл на крупную сумму

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер VACÍO, настоящее имя которого Николай Васильев, сбежал из России в США через Армению с помощью "третьих лиц". Первоначально он планировал служить в армии и даже прошёл недельный подготовительный курс, но вскоре понял, что военная служба не для него.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Он забрал свой член и уехал за границу. От него остался один носок. Мальчик, не умеющий отвечать за свои слова", — так прокомментировал побег рэпера Иосиф Пригожин.

Васильев решил сосредоточиться на музыкальной карьере и, уехав из России, собирается отказаться от российского гражданства.