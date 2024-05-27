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Новый "Зеленый" ГОСТ: экологичные, удобные и экономичные дома

Росстандарт утвердил новый "зеленый" ГОСТ

1:42
Недвижимость

Росстандарт утвердил новый стандарт для индивидуального жилищного строительства, сообщает "Российская газета". Этот стандарт, известный как "зеленый" ГОСТ, необязателен, но его маркировка поможет потребителям сделать осознанный выбор при покупке жилья. Дома, соответствующие этому стандарту, обещают быть более экологичными, удобными и экономичными. Стандарт разработан совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства компанией "Дом.РФ".

Росстандарт утвердил новый "зеленый" ГОСТ
Фото: Pexels by Pixabay is licensed under CC0

Под оценку попадут 45 критериев, включая энергоэффективные решения, уровень потребления тепла, и акустический комфорт. Дома, соответствующие минимальным требованиям, получат условную "бронзу", а за дополнительные качества могут быть присуждены статусы "серебро" или "золото". Для достижения наивысшей оценки необходимо учитывать факторы, такие как геодезические и геологические изыскания, использование экологически чистых материалов, и минимальный класс энергоэффективности.

В будущем этот стандарт планируется использовать для автоматической оценки проектов в Цифровом суперсервисе для строительства дома и малоэтажных жилых комплексов. Это поможет повысить качество жилищного строительства, снизить расходы на энергоресурсы, и более ответственно относиться к окружающей среде. Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству "Дом.РФ" Мария Слуцкая считает, что эта "зеленая" стандартизация станет отправной точкой для внедрения "зеленой" ипотеки и финансирования проектов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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