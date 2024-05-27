Не желудок, а бездонная бочка: почему ваша кошка постоянно голодная

Ветеринары рассказали, почему кошка постоянно голодная

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Переедание может сильно навредить здоровью вашего питомца, поэтому важно не превышать рекомендованную суточную норму корма.

Фото: openverse.org by www.metaphoricalplatypus.com is licensed under CC BY 2.0.

Тем не менее, иногда кошки не наедаются предложенной порцией.

Прежде чем добавлять новую порцию, стоит разобраться в причинах внезапного чувства голода у вашего питомца.

Что может вызывать необычное поведение кошки?

Качество корма

Эксперты советуют тщательно выбирать корм для животного, так как от его качества зависит здоровье и продолжительность жизни питомца. Дешёвые корма часто содержат некачественные ингредиенты, из-за чего кошке сложно утолить голод.

Скука

Переедание может быть вызвано не только у людей, но и у кошек, вследствие недостатка положительных эмоций, интересных событий и внимания. Если ваш питомец выглядит вялым, постоянно ест и спит, попробуйте изменить его образ жизни. Чаще играйте и уделяйте ему больше внимания.

Заболевания

Повышенный аппетит может быть симптомом различных заболеваний. В таком случае необходимо обратиться к ветеринару. Не пытайтесь самостоятельно лечить животное и ставить ему диагноз.