Не желудок, а бездонная бочка: почему ваша кошка постоянно голодная

Переедание может сильно навредить здоровью вашего питомца, поэтому важно не превышать рекомендованную суточную норму корма.
Тем не менее, иногда кошки не наедаются предложенной порцией.
Прежде чем добавлять новую порцию, стоит разобраться в причинах внезапного чувства голода у вашего питомца.
Качество корма
Эксперты советуют тщательно выбирать корм для животного, так как от его качества зависит здоровье и продолжительность жизни питомца. Дешёвые корма часто содержат некачественные ингредиенты, из-за чего кошке сложно утолить голод.
Скука
Переедание может быть вызвано не только у людей, но и у кошек, вследствие недостатка положительных эмоций, интересных событий и внимания. Если ваш питомец выглядит вялым, постоянно ест и спит, попробуйте изменить его образ жизни. Чаще играйте и уделяйте ему больше внимания.
Заболевания
Повышенный аппетит может быть симптомом различных заболеваний. В таком случае необходимо обратиться к ветеринару. Не пытайтесь самостоятельно лечить животное и ставить ему диагноз.
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