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Нотр-Дам в Париже откроется для посетителей в декабре

Нотр-Дам откроют для туристов в декабре

1:43
Туризм

Собор Парижской Богоматери будет доступен для посещения в декабре, сообщает Le Parisien. Восстановление заняло пять лет, и на здании уже установлен апсидный крест, который упал в начале пожара в Нотр-Дам.

Нотр-Дам откроют для туристов в декабре
Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73 is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Напомним, в апреле 2019 года историческое здание было почти полностью разрушено огнем. Часть крыши обвалилась, а шпиль полностью уничтожен. Несущие конструкции крыши, построенные в XIII и XIX веках, сгорели. Остались лишь каменный фасад и две колокольни. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить здание за пять лет.

Нотр-Дам планируют открыть для туристов 8 декабря 2024 года, но реставрационные работы продлятся до 2028 года. После завершения восстановления здания планируется реконструкция прилегающих территорий.

Варианты реконструкции собора были предметом обсуждений. Предложения включали современные изменения, однако главный архитектор по реконструкции, Филипп Вильнев, настаивал на сохранении исторического облика здания. Архитекторы со всего мира представили проекты восстановления, и в итоге было принято решение восстановить собор в соответствии с историческими чертежами.

Нотр-Дам-де-Пари был построен по заказу епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 год. До пожара ежегодно собор посещали около 14 миллионов человек, и он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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