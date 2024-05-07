Зачем делать зарядку каждое утро: важная причина — она не связана со спортом или внешностью

Физические упражнения полезны не только для физического, но и для психического здоровья. В этой статье мы расскажем, почему так важно делать зарядку по утрам.
Даже минимальные физические нагрузки стимулируют выработку эндорфинов. Они, в свою очередь, улучшают настроение и снижают уровень тревожности, риск депрессии. Кроме того, эндорфины помогают человеку начать день с положительных эмоций и уверенности.
Физические упражнения помогают быстрее проснуться и взбодриться. Небольшая физическая активность по утрам улучшит вашу концентрацию и продуктивность. Утренняя зарядка помогает стимулировать работу мозга и улучшает концентрацию.
Дело в том, что физические упражнения помогают увеличить области мозга, которые связаны с памятью и обучением. Во многом это связано с более эффективным кровообращением и повышенным потреблением кислорода во время физических нагрузок.
Поэтому физические упражнения полезны для нормального функционирования вашего мозга и хорошего настроения.
Поэтому важно как можно чаще практиковать небольшие физические нагрузки в первой половине дня, перед умственными нагрузками — учебой или работой. С этой целью можно заняться растяжкой, элементами йоги, выйти на пробежку или прогулку.
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