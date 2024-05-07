Зачем делать зарядку каждое утро: важная причина — она не связана со спортом или внешностью

Зарядка по утрам важна для психического здоровья

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физические упражнения полезны не только для физического, но и для психического здоровья. В этой статье мы расскажем, почему так важно делать зарядку по утрам.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В чем польза утренней гимнастики для психического здоровья

Даже минимальные физические нагрузки стимулируют выработку эндорфинов. Они, в свою очередь, улучшают настроение и снижают уровень тревожности, риск депрессии. Кроме того, эндорфины помогают человеку начать день с положительных эмоций и уверенности.

Физические упражнения помогают быстрее проснуться и взбодриться. Небольшая физическая активность по утрам улучшит вашу концентрацию и продуктивность. Утренняя зарядка помогает стимулировать работу мозга и улучшает концентрацию.

Дело в том, что физические упражнения помогают увеличить области мозга, которые связаны с памятью и обучением. Во многом это связано с более эффективным кровообращением и повышенным потреблением кислорода во время физических нагрузок.

Поэтому физические упражнения полезны для нормального функционирования вашего мозга и хорошего настроения.

Поэтому важно как можно чаще практиковать небольшие физические нагрузки в первой половине дня, перед умственными нагрузками — учебой или работой. С этой целью можно заняться растяжкой, элементами йоги, выйти на пробежку или прогулку.