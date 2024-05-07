Экспорт сахара под запретом: Казахстан перекрывает поставки до конца августа 2024 года

Правительство Казахстана приняло решение о временном запрете экспорта сахара до 31 августа 2024 года, чтобы стабилизировать внутренний рынок.
Об этом информирует пресс-служба правительства по результатам заседания межведомственной комиссии (МВК) по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
В заявлении говорится, что для бесперебойного обеспечения населения сахаром МВК приняла коллективное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, включая участников ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Мера не затрагивает международный транзит.
В сообщении также отмечается, что текущий баланс запасов сахара на складах и объем импорта составляют около 256 тыс. тонн, что является половиной от годовой потребности Казахстана в 500-550 тыс. тонн.
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