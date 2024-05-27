Родители требуют запретить концерты Элджея за "разврат и наркотики"

Элджею могут запретить выступать в Новосибирске из-за обвинений

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Новосибирске родители обратились к общественникам и правоохранительным органам с требованием запретить выступление местного рэпера Элджея на "Черника Фесте".

Фото: инстаграм аккаунт Алексея Узенюк

"На баре синие. Мы танцуем под минимал". "Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны". "Я смотрел сзади, слева, справа — Ты ах*енная на все сотни процентов".

Они обвиняют его в пропаганде наркотиков и разврата среди молодежи, приводя в доказательство тексты его песен. Элджей, который родом из Новосибирска, является главным хедлайнером фестиваля, и билеты на его выступление уже активно продаются.