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Родители требуют запретить концерты Элджея за "разврат и наркотики"

Элджею могут запретить выступать в Новосибирске из-за обвинений

0:44
Шоу-бизнес

В Новосибирске родители обратились к общественникам и правоохранительным органам с требованием запретить выступление местного рэпера Элджея на "Черника Фесте".

Элджею могут запретить выступать в Новосибирске из-за обвинений
Фото: инстаграм аккаунт Алексея Узенюк

"На баре синие. Мы танцуем под минимал".

"Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны".

"Я смотрел сзади, слева, справа —

Ты ах*енная на все сотни процентов".

Они обвиняют его в пропаганде наркотиков и разврата среди молодежи, приводя в доказательство тексты его песен. Элджей, который родом из Новосибирска, является главным хедлайнером фестиваля, и билеты на его выступление уже активно продаются.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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