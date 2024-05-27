В Новосибирске родители обратились к общественникам и правоохранительным органам с требованием запретить выступление местного рэпера Элджея на "Черника Фесте".
"На баре синие. Мы танцуем под минимал".
"Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны".
"Я смотрел сзади, слева, справа —
Ты ах*енная на все сотни процентов".
Они обвиняют его в пропаганде наркотиков и разврата среди молодежи, приводя в доказательство тексты его песен. Элджей, который родом из Новосибирска, является главным хедлайнером фестиваля, и билеты на его выступление уже активно продаются.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.