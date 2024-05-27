Торговая недвижимость лидирует: 62% инвестиций в коммерческую сферу направлено в этот сегмент

Инвестиции в коммерческую недвижимость в апреле превысили 65 млрд рублей

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В апреле текущего года инвестиции в коммерческую недвижимость практически сравнялись с результатом за весь первый квартал, по информации от компании CORE. XP.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

В течение месяца вложения в коммерческую недвижимость составили 65,1 млрд рублей, что близко к общей сумме инвестиций в этот сектор за первый квартал, когда было вложено 68,2 млрд рублей. Аналитики оценили этот объем без учета инвестиций в объекты жилой недвижимости.

Согласно данным CORE. XP, наибольшая часть средств, а именно 40,1 млрд рублей или 62% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость, была направлена в торговые площади.

Годовая динамика инвестиций в коммерческую недвижимость значительно улучшилась. В апреле текущего года показатель снизился лишь на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как в марте снижение составило 64%, а в феврале — 60%. При этом наблюдался рост в складском сегменте на 12% по сравнению с прошлым годом, снижение в офисном сегменте на 13% и в торговом на 26%.

За первые четыре месяца 2024 года общий объем инвестиций в годовом выражении снизился на 36%, до 133,3 млрд рублей. Положительная динамика сохраняется только в складском сегменте, где объем инвестиций вырос на 6% по сравнению с прошлым годом, в то время как в ритейле и офисах отмечено снижение на 38% и 23% соответственно.