Серая масса кошатников: какие породы кошек считаются самыми популярными в России

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Эксперты выделили самые популярные породы кошек

3:32
Зоосфера » Кошки

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал о пушистом питомце. Кошка приносит в дом тепло и уют: стоит лишь слегка почесать её за ушком, и можно наслаждаться её "мурчальными" историями.

Эксперты выделили самые популярные породы кошек
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует множество пород домашних кошек, каждая из которых имеет свои уникальные особенности.

Некоторые предпочитают одиночество и спокойно переносят отсутствие хозяев, другие же нуждаются в постоянном внимании и общении.

Персидская кошка

Персидские кошки были выведены исключительно для домашнего содержания. Они утратили охотничьи навыки, не прыгают высоко и любят отдыхать. Эти кошки ведут спокойный, размеренный образ жизни и предпочитают наблюдать за миром из уютного уголка.

Персы не будут надоедать чрезмерной активностью, но любят спать в кровати с хозяином. Они обладают высоким интеллектом, легко приучаются к лотку и простым командам.

Преимущества:

  • Спокойные и малоактивные
  • Развитый интеллект
  • Привлекательная внешность
  • Хорошо уживаются с другими животными

Недостатки:

  • Склонны к перееданию и ожирению
  • В период линьки много шерсти

Сиамская кошка

Сиамских кошек легко узнать по оригинальному окрасу и ярко-бирюзовым глазам. У них сложный характер, но эта порода очень популярна. Кошки издают громкие, высокие звуки и привязываются к хозяину на всю жизнь, плохо переносят одиночество и ревностно относятся к другим животным.

Преимущества:

  • Продолжительность жизни около 15 лет
  • Привлекательная внешность
  • Хорошее здоровье

Недостатки:

  • Ревнивый и злопамятный характер

Американская короткошёрстная

Эти кошки не слишком привязываются к хозяину и спокойно переносят одиночество. Они не любят сидеть на руках и предпочитают общаться через мимику. У них развит охотничий инстинкт, и они любят ловить мух и комаров. Дрессировка возможна только при доверительных отношениях с хозяином.

Американские короткошёрстные кошки медленно растут и достигают взрослого размера к 4-5 годам. Коты значительно крупнее кошек, отдельные особи могут весить до 8 кг, тогда как кошки — до 5 кг.

Преимущества:

  • Тихие
  • Неприхотливы в еде
  • Хорошо переносят одиночество

Недостатки:

  • Склонны к ожирению
  • Не любят сидеть на руках
  • Медленно растут

Бурма

Бурма известна как "собака в кошачьем теле". Эти кошки полностью доверяют своим хозяевам и следуют за ними повсюду. Несмотря на внушительный вес (взрослые особи могут достигать 6 кг и более), бурмы изящны и активны до старости. Они привязаны к домочадцам, чувствуют атмосферу в доме и не будут докучать своим присутствием. Добрые и ласковые, бурмы хорошо уживаются с детьми и другими животными.

Преимущества:

  • Высокий интеллект
  • Неприхотливы в уходе
  • Покладистый характер
  • Крепкое здоровье

Недостатки:

  • Тяжело переносят одиночество
  • Мерзнут из-за отсутствия подшерстка

Нет лучшей или худшей породы. Каждая кошка уникальна своим характером, внешностью и предпочтениями. Главное — помнить, что любое животное заслуживает внимания, любви и заботы. Мы в ответе за тех, кого приручили.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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