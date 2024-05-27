Серая масса кошатников: какие породы кошек считаются самыми популярными в России

Эксперты выделили самые популярные породы кошек

3:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал о пушистом питомце. Кошка приносит в дом тепло и уют: стоит лишь слегка почесать её за ушком, и можно наслаждаться её "мурчальными" историями.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует множество пород домашних кошек, каждая из которых имеет свои уникальные особенности.

Некоторые предпочитают одиночество и спокойно переносят отсутствие хозяев, другие же нуждаются в постоянном внимании и общении.

Персидская кошка

Персидские кошки были выведены исключительно для домашнего содержания. Они утратили охотничьи навыки, не прыгают высоко и любят отдыхать. Эти кошки ведут спокойный, размеренный образ жизни и предпочитают наблюдать за миром из уютного уголка.

Персы не будут надоедать чрезмерной активностью, но любят спать в кровати с хозяином. Они обладают высоким интеллектом, легко приучаются к лотку и простым командам.

Преимущества:

Спокойные и малоактивные

Развитый интеллект

Привлекательная внешность

Хорошо уживаются с другими животными

Недостатки:

Склонны к перееданию и ожирению

В период линьки много шерсти

Сиамская кошка

Сиамских кошек легко узнать по оригинальному окрасу и ярко-бирюзовым глазам. У них сложный характер, но эта порода очень популярна. Кошки издают громкие, высокие звуки и привязываются к хозяину на всю жизнь, плохо переносят одиночество и ревностно относятся к другим животным.

Преимущества:

Продолжительность жизни около 15 лет

Привлекательная внешность

Хорошее здоровье

Недостатки:

Ревнивый и злопамятный характер

Американская короткошёрстная

Эти кошки не слишком привязываются к хозяину и спокойно переносят одиночество. Они не любят сидеть на руках и предпочитают общаться через мимику. У них развит охотничий инстинкт, и они любят ловить мух и комаров. Дрессировка возможна только при доверительных отношениях с хозяином.

Американские короткошёрстные кошки медленно растут и достигают взрослого размера к 4-5 годам. Коты значительно крупнее кошек, отдельные особи могут весить до 8 кг, тогда как кошки — до 5 кг.

Преимущества:

Тихие

Неприхотливы в еде

Хорошо переносят одиночество

Недостатки:

Склонны к ожирению

Не любят сидеть на руках

Медленно растут

Бурма

Бурма известна как "собака в кошачьем теле". Эти кошки полностью доверяют своим хозяевам и следуют за ними повсюду. Несмотря на внушительный вес (взрослые особи могут достигать 6 кг и более), бурмы изящны и активны до старости. Они привязаны к домочадцам, чувствуют атмосферу в доме и не будут докучать своим присутствием. Добрые и ласковые, бурмы хорошо уживаются с детьми и другими животными.

Преимущества:

Высокий интеллект

Неприхотливы в уходе

Покладистый характер

Крепкое здоровье

Недостатки:

Тяжело переносят одиночество

Мерзнут из-за отсутствия подшерстка

Нет лучшей или худшей породы. Каждая кошка уникальна своим характером, внешностью и предпочтениями. Главное — помнить, что любое животное заслуживает внимания, любви и заботы. Мы в ответе за тех, кого приручили.