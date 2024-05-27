Лайфхаки с использованием дезодоранта: от продления стойкости макияжа до профилактики мозолей

Шесть необычных способов применения дезодоранта для ежедневного комфорта

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дезодорант – это не только средство для борьбы с неприятным запахом подмышек. Его универсальные свойства могут помочь в самых разных ситуациях. Сегодня мы рассмотрим шесть неожиданных способов использования дезодоранта от портала femina.in.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Избегайте неприятного запаха ног

Дезодорант можно использовать не только для подмышек. Распылите его на ступни, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Предотвращение жирного блеска носа

Если у вас жирная Т-зона, нанесите немного дезодоранта на переносицу. Это поможет уменьшить потоотделение и сохранить матовость кожи.

Контроль потоотделения на затылке

Нанесите дезодорант на затылок, чтобы избежать потливости. Это предотвратит намокание волос и их прилипание к коже.

Профилактика волдырей от обуви

Чтобы предотвратить появление мозолей от новой обуви, распылите дезодорант на проблемные участки. Это создаст защитный слой и снизит трение.

Продление стойкости макияжа

Нанесение дезодоранта на кожу поможет предотвратить потливость и излишний блеск, особенно в области подбородка, лба и Т-зоны. Макияж будет держаться дольше и выглядеть свежим. Но пользуйтесь этим методом с осторожностью, потому что он может вызвать появления акне или раздражения.

Устранение зуда от укусов насекомых

Укусы комаров могут быть очень раздражающими. Нанесите немного дезодоранта на пораженный участок, чтобы уменьшить зуд и дискомфорт.

Эти простые и эффективные способы использования дезодоранта помогут вам справиться с повседневными проблемами. Попробуйте их в действии и наслаждайтесь результатом!

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