Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Людмила Нильская потеряв в США все деньги вернулась в Россию
Россиянка поделилась впечатлениями о подъеме на вулкан Камчатки
Во вьюнках ипомеи могут быть яды: за что можно получить срок
Инвестиции в коммерческую недвижимость в апреле превысили 65 млрд рублей
Bild: Австрийский винодел случайно нашел в погребе кости трех мамонтов
После тренировок лучше есть фрукты или смузи
Элджею могут запретить выступать в Новосибирске из-за обвинений
Эксперты выделили самые популярные породы кошек
Почти 99% владельцев электрокаров в России оправдались в своих ожиданиях
Лайфхаки с использованием дезодоранта: от продления стойкости макияжа до профилактики мозолей

Шесть необычных способов применения дезодоранта для ежедневного комфорта

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Дезодорант – это не только средство для борьбы с неприятным запахом подмышек. Его универсальные свойства могут помочь в самых разных ситуациях. Сегодня мы рассмотрим шесть неожиданных способов использования дезодоранта от портала femina.in.

Шесть необычных способов применения дезодоранта для ежедневного комфорта
Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Избегайте неприятного запаха ног

Дезодорант можно использовать не только для подмышек. Распылите его на ступни, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Предотвращение жирного блеска носа

Если у вас жирная Т-зона, нанесите немного дезодоранта на переносицу. Это поможет уменьшить потоотделение и сохранить матовость кожи.

Контроль потоотделения на затылке

Нанесите дезодорант на затылок, чтобы избежать потливости. Это предотвратит намокание волос и их прилипание к коже.

Профилактика волдырей от обуви

Чтобы предотвратить появление мозолей от новой обуви, распылите дезодорант на проблемные участки. Это создаст защитный слой и снизит трение.

Продление стойкости макияжа

Нанесение дезодоранта на кожу поможет предотвратить потливость и излишний блеск, особенно в области подбородка, лба и Т-зоны. Макияж будет держаться дольше и выглядеть свежим. Но пользуйтесь этим методом с осторожностью, потому что он может вызвать появления акне или раздражения.

Устранение зуда от укусов насекомых

Укусы комаров могут быть очень раздражающими. Нанесите немного дезодоранта на пораженный участок, чтобы уменьшить зуд и дискомфорт.

Эти простые и эффективные способы использования дезодоранта помогут вам справиться с повседневными проблемами. Попробуйте их в действии и наслаждайтесь результатом!

ТЫ ДОЛЖНА ЭТО попробовать! Крутые лайфхаки с дезодорантом
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Домашний квас: готовим его на сухом квасе, дрожжах и изюме
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Эти огромные породы собак идеально подходят для жизни в квартире 1 м²: самые неожиданные варианты
Вашингтон разменял легитимность Зеленского на переговоры с Москвой Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев Игры патриотов: могут ли военные сборы старшеклассников на полигонах быть опасными? Андрей Николаев
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Делаем почву плодородной без использования навоза
Можно ли огородникам сыпать соду на грядки? Разбираемся в этом вопросе
Можно ли огородникам сыпать соду на грядки? Разбираемся в этом вопросе
Последние материалы
Во вьюнках ипомеи могут быть яды: за что можно получить срок
Инвестиции в коммерческую недвижимость в апреле превысили 65 млрд рублей
Bild: Австрийский винодел случайно нашел в погребе кости трех мамонтов
После тренировок лучше есть фрукты или смузи
Элджею могут запретить выступать в Новосибирске из-за обвинений
Эксперты выделили самые популярные породы кошек
Почти 99% владельцев электрокаров в России оправдались в своих ожиданиях
Китайские регионы внедряют поддержку репродуктивных услуг в медицинское страхование
Шесть необычных способов применения дезодоранта для ежедневного комфорта
Тесто для вареников на воде: простой базовый рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников