Как составить рацион для тренировок: почему это важно — советы экспертов

Важно правильно питаться при занятиях спортом. Расскажем об этом подробнее.
Во время активных тренировок ешьте небольшими порциями и пейте достаточное количество воды.
Диетологи рекомендуют есть за 1,5-2 часа до тренировки. Организм получит хороший запас энергии. Вы не будете чувствовать голода, и не будет соблазна обильно поесть после интенсивных физических нагрузок.
Ешьте легкоусвояемые фрукты, такие как бананы, сухофрукты, ягоды, овощи и нежирное мясо. Также полезно добавить в свой рацион зерновые — коричневый рис, киноа, поленту. Смешанный протеиновый смузи с фруктами и ягодами — отличный перекус после или перед тренировкой.
Бутерброд из белого хлеба с джемом или арахисовым маслом — хороший вариант десерта при занятиях спортом.
Также добавьте в свой рацион орехи, морепродукты, рыбу, авокадо, болгарский перец, индейку и курицу.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.