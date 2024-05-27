Как составить рацион для тренировок: почему это важно — советы экспертов

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После тренировок лучше есть фрукты или смузи

1:08
Здоровье

Важно правильно питаться при занятиях спортом. Расскажем об этом подробнее.

После тренировок лучше есть фрукты или смузи
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Как правильно питаться во время тренировки

Во время активных тренировок ешьте небольшими порциями и пейте достаточное количество воды.

Диетологи рекомендуют есть за 1,5-2 часа до тренировки. Организм получит хороший запас энергии. Вы не будете чувствовать голода, и не будет соблазна обильно поесть после интенсивных физических нагрузок.

Что можно есть до и после тренировки

Ешьте легкоусвояемые фрукты, такие как бананы, сухофрукты, ягоды, овощи и нежирное мясо. Также полезно добавить в свой рацион зерновые — коричневый рис, киноа, поленту. Смешанный протеиновый смузи с фруктами и ягодами — отличный перекус после или перед тренировкой.

Бутерброд из белого хлеба с джемом или арахисовым маслом — хороший вариант десерта при занятиях спортом.

Также добавьте в свой рацион орехи, морепродукты, рыбу, авокадо, болгарский перец, индейку и курицу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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