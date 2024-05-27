Почти 100% владельцев электромобилей в России признали: "Это превзошло наши ожидания"

По данным опроса среди владельцев электрокаров в России, почти 99% респондентов признали, что ожидания от использования электрических транспортных средств были оправданы.
Только 0,8% участников опроса отметили, что их ожидания были выше реальности.
Индекс оправданности ожиданий по сегменту электромобилей составил почти 84 балла из 100 возможных, с высокими показателями у таких брендов, как Chevrolet и Nissan. Общая выборка опроса была репрезентативной, в ней приняли участие более 900 респондентов.
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