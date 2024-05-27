Тесто для вареников на воде: подходит для изделий с несладкой начинкой

Тесто для вареников на воде: простой базовый рецепт

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Тесто на воде идеально подходит для приготовления вареников с солёной начинкой.

Фото: openverse.org by Gary Soup is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты для теста на воде:

200 мл ледяной воды,

1 яйцо,

0,5 чайной ложки соли,

400 г муки

Приготовление

Смешайте воду, яйцо и соль до получения однородной консистенции. Просейте муку и добавьте в тесто. При замесе уделите особое внимание, чтобы тесто стало эластичным и не порвалось при лепке или не распалось при варке. Лучше добавлять муку частями и тщательно перемешивать после каждого добавления. Необходимо заметить, что возможно потребуется немного больше или меньше указанного количества муки в рецепте. Когда тесто станет густым, хорошенько вымешайте его руками примерно 7 минут. Готовое тесто не должно прилипать к рукам. Если нужно, добавьте ещё муки и продолжайте месить. Накройте готовое тесто пищевой плёнкой или полотенцем и оставьте на полчаса при комнатной температуре для отдыха. Подготовьте солёную начинку для вареников, используя мясо (свинина, курица, говядина) или картошку. Добавьте лук, соль, перец и другие специи по своему вкусу. Дополнительно можно добавить мелко нарезанную зелень. После отдыха теста, раскатайте его на тонкий слой, используя муку для присыпки. Вырежьте круглые кусочки теста с помощью стакана или формы для вареников. На каждый кусочек теста положите небольшое количество начинки, затем сложите края вместе, придавая форму полумесяца. Для закрепления формы, потрите край вареников вилкой. Поставьте вареники на кипящую подсоленную воду и варите около 10-15 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Подайте вареники с соусом, сметаной или маслом. Таким образом, тесто на воде отлично подходит для приготовления вареников с солёной начинкой. Оно легко замешивается и не прилипает к рукам. Приятного аппетита!