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Вкусные вареники с картошкой: приготовьте их в мультиварке, сохранив форму и текстуру

Вареники с картошкой: готовим необычным способом — в мультиварке, на пару

2:17
Еда

В данном рецепте предлагается приготовление вареников с картошкой в мультиварке на пару. Варка на пару в мультиварке позволяет получить вкусные и аппетитные вареники, очень похожие на традиционные, сваренные в воде. Такой способ приготовления обеспечивает сохранение формы и структуры вареников, а также позволяет использовать уже готовое пюре для начинки.

Вареники с картошкой: готовим необычным способом — в мультиварке, на пару
Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Для теста:

— 2 стакана муки

— 150 мл молока (или больше, можно заменить водой)

— 1 яйцо

— соль по вкусу

Для начинки:

— картошка (готовое пюре, можно использовать другую начинку по вкусу)

Для варки:

— 1 лавровый лист

— 6 горошин перца

Для подачи:

— 1 репчатый лук

— 2 столовые ложки растительного масла

1. Для теста необходимо смешать муку, соль, яйцо и теплое молоко (или воду). Замесить гладкое тесто, сформовать его в шар и оставить на 15 минут для отдыха. Затем раскатать тесто на столе и вырезать кружочки.

2. Перейдём к начинке. В центр каждого кружочка необходимо положить начинку, например, картошку в виде пюре, а затем слепить края вареников в половину, украшая их косичкой для большей стабильности.

3. Для приготовления вареников на пару в мультиварке нужно в чашу мультиварки добавить воду, лавровый лист и горошек перца. Затем установить в чашу поддон для варки на пару, смазать его растительным маслом и выложить на него вареники в один слой, чтобы они не соприкасались друг с другом. Закрыть мультиварку и выбрать программу "Варка на пару" на 20 минут.

4. В то время, пока вареники будут готовиться, можно пожарить репчатый лук на растительном масле до золотистого цвета. Подавать вареники с жареным луком и сметаной.

Такой способ приготовления вареников позволяет насладиться любимым блюдом даже без плиты. Вареники получаются вкусными и аппетитными, а использование мультиварки на пару позволяет сохранить форму и текстуру вареников. Выбор начинки может быть разнообразным, в данном рецепте рассмотрено использование картофельного пюре, но можно экспериментировать и использовать другую начинку по своему вкусу.

Источник: 1000.menu

Мультиварка Polaris. Вареники с картошкой.Вареники в мультиварке.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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