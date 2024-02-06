Вкусные вареники с картошкой: приготовьте их в мультиварке, сохранив форму и текстуру

Вареники с картошкой: готовим необычным способом — в мультиварке, на пару

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

В данном рецепте предлагается приготовление вареников с картошкой в мультиварке на пару. Варка на пару в мультиварке позволяет получить вкусные и аппетитные вареники, очень похожие на традиционные, сваренные в воде. Такой способ приготовления обеспечивает сохранение формы и структуры вареников, а также позволяет использовать уже готовое пюре для начинки.

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Для теста:

— 2 стакана муки

— 150 мл молока (или больше, можно заменить водой)

— 1 яйцо

— соль по вкусу

Для начинки:

— картошка (готовое пюре, можно использовать другую начинку по вкусу)

Для варки:

— 1 лавровый лист

— 6 горошин перца

Для подачи:

— 1 репчатый лук

— 2 столовые ложки растительного масла

1. Для теста необходимо смешать муку, соль, яйцо и теплое молоко (или воду). Замесить гладкое тесто, сформовать его в шар и оставить на 15 минут для отдыха. Затем раскатать тесто на столе и вырезать кружочки.

2. Перейдём к начинке. В центр каждого кружочка необходимо положить начинку, например, картошку в виде пюре, а затем слепить края вареников в половину, украшая их косичкой для большей стабильности.

3. Для приготовления вареников на пару в мультиварке нужно в чашу мультиварки добавить воду, лавровый лист и горошек перца. Затем установить в чашу поддон для варки на пару, смазать его растительным маслом и выложить на него вареники в один слой, чтобы они не соприкасались друг с другом. Закрыть мультиварку и выбрать программу "Варка на пару" на 20 минут.

4. В то время, пока вареники будут готовиться, можно пожарить репчатый лук на растительном масле до золотистого цвета. Подавать вареники с жареным луком и сметаной.

Такой способ приготовления вареников позволяет насладиться любимым блюдом даже без плиты. Вареники получаются вкусными и аппетитными, а использование мультиварки на пару позволяет сохранить форму и текстуру вареников. Выбор начинки может быть разнообразным, в данном рецепте рассмотрено использование картофельного пюре, но можно экспериментировать и использовать другую начинку по своему вкусу.

Источник: 1000.menu