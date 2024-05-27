За выращивание 10-11 растений ипомеи трёхцветной - до двух лет лишения свободы

Во вьюнках ипомеи могут быть яды: за что можно получить срок

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

За выращивание 10-11 растений ипомеи трёхцветной можно получить наказание до двух лет лишения свободы, если же выращивать более сотни, то срок увеличивается до восьми лет, рассказала ранее в интервью СМИ адвокат Елена Кудерко, сообщает RuNews24.

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По её словам, суду важно целенаправленно ли владелец земли посадил это растение либо же произошёл самосев. Огородники, несмотря на это, должны сами уничтожить ипомею трёхцветную, если у них растёт она на участке.

Кандидат биологических наук Игорь Лосев поясняет, что семена ипомеи трёхцветной содержат вещество эргин, которое запрещено в России. По словам специалиста, в больших дозах вещество вызывает галлюцинации и эйфорию, а в малых — усталость и изменение мыслительного процесса.

«Это вьюнок. Распространено это растения практически везде. В советское время его выращивали как декоративный, для красоты, а потом он много где просто одичал. Вьюнки, как и вообще лианы, часто содержат яды. Вот и этот содержит галлюциноген. Но в мизерных количествах», — сказал спикер в беседе с ИА RuNews24.ru.

Елена Кудерко дала совет, чтобы данной проблемы не было: просто более тщательно относится к прополке дикорастущих цветов и к выбору декоративных растений на своём дачном участке.