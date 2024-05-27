За выращивание 10-11 растений ипомеи трёхцветной - до двух лет лишения свободы

За выращивание 10-11 растений ипомеи трёхцветной можно получить наказание до двух лет лишения свободы, если же выращивать более сотни, то срок увеличивается до восьми лет, рассказала ранее в интервью СМИ адвокат Елена Кудерко, сообщает RuNews24.
По её словам, суду важно целенаправленно ли владелец земли посадил это растение либо же произошёл самосев. Огородники, несмотря на это, должны сами уничтожить ипомею трёхцветную, если у них растёт она на участке.
Кандидат биологических наук Игорь Лосев поясняет, что семена ипомеи трёхцветной содержат вещество эргин, которое запрещено в России. По словам специалиста, в больших дозах вещество вызывает галлюцинации и эйфорию, а в малых — усталость и изменение мыслительного процесса.
«Это вьюнок. Распространено это растения практически везде. В советское время его выращивали как декоративный, для красоты, а потом он много где просто одичал. Вьюнки, как и вообще лианы, часто содержат яды. Вот и этот содержит галлюциноген. Но в мизерных количествах», — сказал спикер в беседе с ИА RuNews24.ru.
Елена Кудерко дала совет, чтобы данной проблемы не было: просто более тщательно относится к прополке дикорастущих цветов и к выбору декоративных растений на своём дачном участке.
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