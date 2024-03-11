Все всегда в восторге от красоты и аромата лаванды. Но когда и как лучше её сажать?

Когда и как лучше сажать лаванду?

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Садоводы и цветоводы всегда были в восторге от красоты и аромата лаванды. Это прекрасное многолетнее растение, которое не только радует глаз своими яркими цветами, но и наполняет воздух неповторимым ароматом. Если вы хотите создать небольшой лавандовый сад у себя дома, то вам пригодится информация о том, когда и как лучше всего сажать лаванду.

Когда сажать лаванду?

Оптимальное время для посадки лаванды — это весна или осень. В зависимости от её разновидности вы можете выбрать наиболее подходящий месяц для посадки. Весной лаванду рекомендуется сажать в апреле или мае, когда почва уже немного прогрелась и опасность заморозков минимальна. Осенью подходящее время — сентябрь или октябрь, чтобы растение успело укорениться перед наступлением зимы.

Как сажать лаванду?

1. Выбор места: лаванда предпочитает солнечное место, поэтому выберите участок с хорошим доступом к солнечным лучам. Земля должна быть хорошо дренирована, чтобы избежать стояния воды у корней растения.

2. Подготовка почвы: почва должна быть песчано-глинистая с нейтральной или слабокислой реакцией. Перед посадкой лаванды хорошо разрыхлите землю и убедитесь, что она свободна от сорняков и камней.

3. Расстояние между растениями: соблюдайте расстояние около 30-40 см между каждым растением, чтобы обеспечить нормальный рост и развитие корневой системы.

4. Саженцы или семена: вы можете посадить лаванду как семенами, так и саженцами. Однако для экономии времени и получения более стабильного результата, рекомендуется использовать саженцы.

5. Посадка саженцев: используйте лопату, чтобы сделать небольшую ямку в почве, достаточную для размещения корневой системы саженца. Поместите саженец в ямку и аккуратно засыпьте его землей, не закапывая слишком глубоко.

6. Уход и полив: лаванде требуется умеренный полив. После посадки регулярно поливайте растение, но избегайте переувлажнения земли. Поливайте утром или вечером, чтобы избежать выгорания листьев от солнца.

7. Обрезка: после цветения обрежьте верхние 1/3 стеблей, чтобы сформировать компактный куст. Это также способствует появлению новых цветоносных побегов и обеспечивает лучший рост растения на следующий сезон.

Лаванда — это прекрасное растение для создания ароматного сада или оранжереи. Знание лучшего времени для посадки и следование простым правилам поможет вам вырастить здоровые и красивые кусты этих цветов. Наслаждайтесь их ароматом и красотой!