Интеграция репродуктивной медицины: Китай расширяет медицинское страхование для борьбы с бесплодием

Китайские регионы внедряют поддержку репродуктивных услуг в медицинское страхование

2:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Шанхай и Цзянси стали последними регионами Китая, внедрившими поддержку в репродуктивной сфере в рамках своих медицинских страховых программ для общего стремления к увеличению рождаемости. Эти услуги будут доступны с июня 2024 года.

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Пекин выступил пионером, включив лечение бесплодия в свою базовую медицинскую страховку в июле 2023 года. С тех пор несколько других провинций и муниципалитетов последовали этому примеру. Перед Шанхаем и Цзянси аналогичные шаги сделали Внутренняя Монголия, Ганьсу, Синьцзян, Шаньдун и Гуанси.

Другие провинции, такие как Хунань, Чжэцзян и Аньхой, также планируют внедрить подобное покрытие.

В Шанхае уже 12 методов лечения бесплодия, включая извлечение яйцеклеток, будут покрываться муниципальной программой медицинского страхования с июня 2024 года, по данным делового издания Yicai, ссылающегося на Муниципальное бюро медицинского страхования Шанхая.

Заместитель главного врача больницы акушерства и гинекологии Шанхайского университета Фудань Хань Чжиган отметил, что ранее бесплодные пациенты должны были оплачивать своё лечение самостоятельно. Включение услуг вспомогательной репродукции в медицинскую страховку поможет уменьшить финансовое бремя на бесплодные пары, так как стоимость такого лечения значительна. Например, стоимость одного сеанса экстракорпорального оплодотворения варьируется от 30 000 до 50 000 юаней ($4100 — $6800) при вероятности успеха от 40 до 60%.

В провинции Цзянси также будут доступны девять вспомогательных репродуктивных услуг, включая извлечение яйцеклеток и искусственное оплодотворение.

В прошлом году в Китае отмечен отрицательный прирост населения на 1,4%. Уровень смертности в стране на 7,87% превысил уровень рождаемости на 6,39%. В то же время, благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям, каждый год в Китае появляются на свет более 300 000 детей.