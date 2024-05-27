Винодел наткнулся на доисторическое сокровище: обнаружены кости трех мамонтов

Bild: Австрийский винодел случайно нашел в погребе кости трех мамонтов

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В Австрии случайно обнаружены кости как минимум трех мамонтов, по данным информационного портала NEWS. ru, который ссылается на источник в зарубежном издании Bild.

Фото: www.flickr.com by Flying Puffin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Согласно сообщению, винодел из Гобельсбурга, проводя ремонт в погребе, наткнулся на останки доисторических животных и сразу же обратился в Австрийскую академию наук. Археологи, проведя исследование, подтвердили, что обнаруженные кости принадлежат как минимум трём различным мамонтам.

Это открытие в Гобельсбурге стало самым значимым за последние сто лет. Обычно ученым редко удается обнаружить такую обширную коллекцию останков.

Источник также отмечает, что благодаря костям ученые смогут лучше понять методы охоты древних людей, так как рядом с местом находки ранее были обнаружены следы стоянки людей эпохи неолита.