Объявлен возможный преемник Анчелотти на посту главного тренера "Реала"

Агент тренера юношеской команды мадридского "Реала" и экс-футболиста сборной Испании Альваро Арбелоа Оскар Рибо сообщил о возможном преемнике Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала".
"Альваро хочет стать наставником клуба. Для этого он много работает. Я не сомневаюсь, что именно Арбелоа станет преемником Анчелотти и однажды займёт место тренера на скамейке запасных на "Сантьяго Бернабеу", — цитирует агента портал Relevo.
Напомним, что контракт Карло Анчелотти с "Реалом" продлится до 30 июня 2026 года, пишет Sport. ru.
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