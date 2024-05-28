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Дизайнера Артемия Лебедева удивили очереди в магазинах Италии: "Нет, будут полчаса ждать"

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал правила торговли в Италии

0:56
Шоу-бизнес

Директор по дизайну соцсети "ВКонтекте" Артемий Лебедев обратил внимание на странные торговые правила Италии.

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал правила торговли в Италии
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Артемия Лебедева удивило то, по каким правилам действуют работники торговли в магазинах Италии.

"Что удивительно в Италии — тут есть отдельные кассиры (видимо, нужно ещё кого-то трудоустроить, продавец не может терминал протянуть)", — поделился Лебедев своими наблюдениями в "Инстаграме"*.

Дизайнеру показалась странным желание итальянцев отстаивать длинные очереди.

"Люди обожают постоять в очереди в кафе/ресторан. Рядом кабак свободен, но нет, будут полчаса ждать", — рассказал Артемий.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима за хлебом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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