Дизайнера Артемия Лебедева удивили очереди в магазинах Италии: "Нет, будут полчаса ждать"

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал правила торговли в Италии

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор по дизайну соцсети "ВКонтекте" Артемий Лебедев обратил внимание на странные торговые правила Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

Артемия Лебедева удивило то, по каким правилам действуют работники торговли в магазинах Италии.

"Что удивительно в Италии — тут есть отдельные кассиры (видимо, нужно ещё кого-то трудоустроить, продавец не может терминал протянуть)", — поделился Лебедев своими наблюдениями в "Инстаграме"*.

Дизайнеру показалась странным желание итальянцев отстаивать длинные очереди.

"Люди обожают постоять в очереди в кафе/ресторан. Рядом кабак свободен, но нет, будут полчаса ждать", — рассказал Артемий.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима за хлебом.

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