Дизайнера Артемия Лебедева удивили очереди в магазинах Италии: "Нет, будут полчаса ждать"

Директор по дизайну соцсети "ВКонтекте" Артемий Лебедев обратил внимание на странные торговые правила Италии.
Артемия Лебедева удивило то, по каким правилам действуют работники торговли в магазинах Италии.
"Что удивительно в Италии — тут есть отдельные кассиры (видимо, нужно ещё кого-то трудоустроить, продавец не может терминал протянуть)", — поделился Лебедев своими наблюдениями в "Инстаграме"*.
Дизайнеру показалась странным желание итальянцев отстаивать длинные очереди.
"Люди обожают постоять в очереди в кафе/ресторан. Рядом кабак свободен, но нет, будут полчаса ждать", — рассказал Артемий.
Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима за хлебом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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