У научной столицы России может появиться визитная карточка

В Москве прошёл научно-популярный фестиваль "Смарт пикник"

25 мая на территории технопарка Новосибирского академгородка уже в четвёртый раз прошёл научно-популярный фестиваль "Смарт пикник".

Фото: kapital-rus.ru by Пресс-служба научно-популярного фестиваля Смарт пикник

В рамках фестиваля было запланировано более 70 мероприятий: презентации исследовательских лабораторий, познавательные лекции, научные мастер-классы и квесты, соревнования киберспортсменов, интерактивные выставки. Площадки приняли несколько тысяч гостей — от семей с детьми до профессионалов, сообщает Федеральное интернет-издание "Капитал страны".

"Нашей главной идеей было показать, что занятие наукой и инновационным предпринимательством — это интересно, современно, весело, в общем, со всех сторон привлекательно, — сообщил генеральный директор АО "Технопарк Новосибирского академгородка" Дмитрий Верховод. — Поэтому фестиваль рассчитан на самую широкую аудиторию, здесь есть занимательные активности для самых маленьких, будущих ученых. Попутно мы показываем, что академпарк — это не какая-то закрытая территория для избранных, что сюда надо приходить, здесь найдётся место любому активному, увлеченному человеку".

Дмитрий Верховод поделился стремительной историей фестиваля: то, что начиналось, как ознакомительное мероприятие с возможностями Академпарка, стало заметным событием в жизни города.

"В прошлом году мы втянули в этот фестиваль институты Сибирского отделения РАН, — рассказал гендиректор технопарка. — Они прокачали свои презентационные навыки и в этом году пользуются активными спросом у посетителей фестиваля. В этом году у нас уже участвует университет. Мы мечтаем, чтобы фестиваль стал областным мероприятием, чтобы сюда приезжали школьники из районов. Это будет уникальной возможностью посмотреть кибернаучные установки, познакомиться с инновационным бизнесом. В дальнейшем его можно сделать общероссийским, чтобы люди со всей страны приезжали к нам в Новосибирск".

Посетившая фестиваль вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Наталия Красовская высоко оценила возможности развития фестиваля.