Эти нюансы должен знать каждый, кто хочет завести большую собаку: в квартире будет сущий ад

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Кинологи рассказали, какие нюансы несет за собой большая собака

2:51
Зоосфера » Собаки

Домашние животные приносят своим хозяевам неисчерпаемую радость, особенно если это крупные породы.

Кинологи рассказали, какие нюансы несет за собой большая собака
Фото: commons.wikimedia.org by Joysadhin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Однако, прежде чем завести большого питомца в городской квартире, нужно учесть ряд важных факторов и реально оценить свои возможности.

Эксперты выделили несколько моментов, которые важно помнить начинающим владельцам.

Достаточное пространство

Прежде всего, важно соотнести размер животного, площадь квартиры и количество проживающих в ней людей.
Питомцу и домочадцам должно быть комфортно, никто не должен чувствовать стеснение, переступая через животное, которое ест или отдыхает.

Выбор породы

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, узнайте заранее:

  • Предназначение породы (охранная, пастушья, охотничья и т. д.);
  • Характер собаки (например, флегматичный ньюфаундленд или активная русская борзая);
  • Возможные проблемы со здоровьем (доберманы склонны к сердечным заболеваниям, немецкие овчарки — к проблемам с суставами).

Некоторые породы, такие как немецкая овчарка, аргентинский дог и японская акита, считаются наименее привередливыми. Погрузиться в особенности породы помогут профессиональные источники (книги, журналы, форумы), а также консультации с кинологом, заводчиком или ветеринаром.

Темперамент питомца

Породы, выведенные для определённых целей, имеют генетически закрепленные привычки, которые трудно изменить.
Например, готовы ли вы к долгим прогулкам с ретривером или частому лаю гончей? Всё это важно учитывать заранее.

Затраты на содержание

Корм для крупных пород обходится в 3-4 раза дороже, чем для мелких собак. Не забудьте о добавках и витаминах.
Также в бюджет нужно включить расходы на ветеринара, вакцинацию и аксессуары для питомца: лежанку, миски, поводок и прочее. Оцените свои финансовые возможности.

Аптечка для питомца

Статистика показывает, что животное может получить травму даже дома, не говоря уже о прогулках на природе. Чтобы быстро оказать помощь, обзаведитесь аптечкой.
В ней должны быть: стерильные бинты, бандаж, дезинфицирующие растворы без спирта, заживляющие мази. Полезными будут сорбенты (при расстройствах ЖКТ и аллергиях), препараты от блох и клещей, средства для чистки глаз и ушей.

Также стоит иметь противовоспалительные препараты от отита и глазных инфекций, и визитку ветеринарной клиники с контактами врача на случай, если домашней помощи окажется недостаточно.

Пусть ваши четвероногие друзья будут верными и здоровыми!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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