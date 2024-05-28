Эти нюансы должен знать каждый, кто хочет завести большую собаку: в квартире будет сущий ад

Домашние животные приносят своим хозяевам неисчерпаемую радость, особенно если это крупные породы.
Однако, прежде чем завести большого питомца в городской квартире, нужно учесть ряд важных факторов и реально оценить свои возможности.
Эксперты выделили несколько моментов, которые важно помнить начинающим владельцам.
Достаточное пространство
Прежде всего, важно соотнести размер животного, площадь квартиры и количество проживающих в ней людей.
Питомцу и домочадцам должно быть комфортно, никто не должен чувствовать стеснение, переступая через животное, которое ест или отдыхает.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, узнайте заранее:
Некоторые породы, такие как немецкая овчарка, аргентинский дог и японская акита, считаются наименее привередливыми. Погрузиться в особенности породы помогут профессиональные источники (книги, журналы, форумы), а также консультации с кинологом, заводчиком или ветеринаром.
Темперамент питомца
Породы, выведенные для определённых целей, имеют генетически закрепленные привычки, которые трудно изменить.
Например, готовы ли вы к долгим прогулкам с ретривером или частому лаю гончей? Всё это важно учитывать заранее.
Затраты на содержание
Корм для крупных пород обходится в 3-4 раза дороже, чем для мелких собак. Не забудьте о добавках и витаминах.
Также в бюджет нужно включить расходы на ветеринара, вакцинацию и аксессуары для питомца: лежанку, миски, поводок и прочее. Оцените свои финансовые возможности.
Аптечка для питомца
Статистика показывает, что животное может получить травму даже дома, не говоря уже о прогулках на природе. Чтобы быстро оказать помощь, обзаведитесь аптечкой.
В ней должны быть: стерильные бинты, бандаж, дезинфицирующие растворы без спирта, заживляющие мази. Полезными будут сорбенты (при расстройствах ЖКТ и аллергиях), препараты от блох и клещей, средства для чистки глаз и ушей.
Также стоит иметь противовоспалительные препараты от отита и глазных инфекций, и визитку ветеринарной клиники с контактами врача на случай, если домашней помощи окажется недостаточно.
Пусть ваши четвероногие друзья будут верными и здоровыми!
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.