Экономист Юлия Финогенова рассказала о значительном росте пенсий по инвалидности в России за последнее десятилетие

Средний размер пенсий для инвалидов, зарегистрированных в системе Фонда пенсионного и социального страхования, за последние десять лет вырос на 194% или в 1,9 раза, достигнув 17 877,9 рубля в 2024 году. Об этом заявила доктор экономических наук и профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Финогенова объяснила, что существуют различные виды пенсий по инвалидности, включая социальную пенсию, страховую пенсию по инвалидности и государственную пенсию.
Минимальное пособие по инвалидности для инвалидов III группы составляет 6 536,41 рубля. Фиксированная выплата страховой пенсии по инвалидности III группы составляет 4 067,44 рубля. Государственная пенсия по инвалидности зависит от размера социальной пенсии. Например, для участников Великой Отечественной войны и награжденных знаками отличия она составляет от 100% до 250% социальной пенсии, то есть более 21 тысячи рублей, сообщает "Газета.ру".
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.