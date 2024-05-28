Экономист Юлия Финогенова рассказала о значительном росте пенсий по инвалидности в России за последнее десятилетие

Средний размер страховых пенсий по инвалидности вырос на 194% за последние десять лет

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Средний размер пенсий для инвалидов, зарегистрированных в системе Фонда пенсионного и социального страхования, за последние десять лет вырос на 194% или в 1,9 раза, достигнув 17 877,9 рубля в 2024 году. Об этом заявила доктор экономических наук и профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

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Финогенова объяснила, что существуют различные виды пенсий по инвалидности, включая социальную пенсию, страховую пенсию по инвалидности и государственную пенсию.

Минимальное пособие по инвалидности для инвалидов III группы составляет 6 536,41 рубля. Фиксированная выплата страховой пенсии по инвалидности III группы составляет 4 067,44 рубля. Государственная пенсия по инвалидности зависит от размера социальной пенсии. Например, для участников Великой Отечественной войны и награжденных знаками отличия она составляет от 100% до 250% социальной пенсии, то есть более 21 тысячи рублей, сообщает "Газета.ру".