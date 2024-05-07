Полезные свойства какао для настроения: что нужно знать и как правильно его приготовить

Как какао влияет на настроение и психическое здоровье

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какао полезно не только для физического, но и для психического здоровья. Подробнее об этом мы расскажем в статье.

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Как какао влияет на настроение человека

Какао положительно влияет на настроение и самочувствие человека. Это связано с тем, что напиток стимулирует выработку гормонов радости — дофамина и серотонина.

Дофамин — гормон, который отвечает за удовольствие и чувство удовлетворения, а также влияет на уровень мотивации и способность учиться чему-то новому. Серотонин — гормон хорошего настроения, который отвечает за эмоции радости и веселья.

Кроме того, какао содержит небольшое количество кофеина, который также улучшает настроение, а также придает энергии и повышает продуктивность и концентрацию. Такой напиток, как какао, помогает уменьшить беспокойство и стресс.

Витамины группы В в составе нормализуют работу нервной системы и помогают улучшить концентрацию внимания.

Как правильно приготовить какао

Для приготовления какао возьмите 2-3 чайные ложки порошка, добавьте немного горячей воды и теплого молока.

Также при желании можно добавить сахар или использовать немного сливок для лучшего вкуса.