В РКК "Энергия" рассказали, чем загрузили космический транспортник "Прогресс" для отправки на МКС

В понедельник ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27" доставили на стартовый комплекс космодрома "Байконур" и установили в вертикальное положение.
В тот же день в РКК "Энергия" рассказали, что повезёт космический грузовик на МКС:
В корпорации обещали позже раскрыть подробности этих экспериментов, а также анонсировали прямую трансляцию старта "Союза" с "Прогрессом" 30 мая в 12:43 по Москве.
После того, как космонавты разгрузят транспортник, он на какое-то время останется пристыкованным к МКС, чтобы при необходимости скорректировать её орбиту своими двигателями. Перед тем, как "Прогресс" отчалит, в него сложат мусор и неисправное оборудование.
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