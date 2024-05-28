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В РКК "Энергия" рассказали, чем загрузили космический транспортник "Прогресс" для отправки на МКС

"Прогресс МС-27" отвезёт на МКС около 2500 кг грузов

1:13
Наука

В понедельник ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27" доставили на стартовый комплекс космодрома "Байконур" и установили в вертикальное положение.

"Прогресс МС-27" отвезёт на МКС около 2500 кг грузов
Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

В тот же день в РКК "Энергия" рассказали, что повезёт космический грузовик на МКС:

  • 754 кг топлива для дозаправки станции,
  • 420 литров питьевой воды для экипажа,
  • 40 кг сжатого азота, поддерживающего атмосферу МКС,
  • продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства,
  • расходные материалы и научную аппаратуру для семи экспериментов

В корпорации обещали позже раскрыть подробности этих экспериментов, а также анонсировали прямую трансляцию старта "Союза" с "Прогрессом" 30 мая в 12:43 по Москве.

После того, как космонавты разгрузят транспортник, он на какое-то время останется пристыкованным к МКС, чтобы при необходимости скорректировать её орбиту своими двигателями. Перед тем, как "Прогресс" отчалит, в него сложат мусор и неисправное оборудование.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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