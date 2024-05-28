В РКК "Энергия" рассказали, чем загрузили космический транспортник "Прогресс" для отправки на МКС

"Прогресс МС-27" отвезёт на МКС около 2500 кг грузов

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В понедельник ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-27" доставили на стартовый комплекс космодрома "Байконур" и установили в вертикальное положение.

Фото: РКК "Энергия" is licensed under public domain

В тот же день в РКК "Энергия" рассказали, что повезёт космический грузовик на МКС:

754 кг топлива для дозаправки станции,

420 литров питьевой воды для экипажа,

40 кг сжатого азота, поддерживающего атмосферу МКС,

продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства,

расходные материалы и научную аппаратуру для семи экспериментов

В корпорации обещали позже раскрыть подробности этих экспериментов, а также анонсировали прямую трансляцию старта "Союза" с "Прогрессом" 30 мая в 12:43 по Москве.

После того, как космонавты разгрузят транспортник, он на какое-то время останется пристыкованным к МКС, чтобы при необходимости скорректировать её орбиту своими двигателями. Перед тем, как "Прогресс" отчалит, в него сложат мусор и неисправное оборудование.